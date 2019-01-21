РИАМО - 21 янв. Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 миллионов рублей из квартиры в центре столицы, сообщает «Интерфакс».

«Сергей Дарькин заявил в правоохранительные органы, что неизвестный проник в квартиру в квартиру в центре Москвы, украл из сейфа 1,5 миллиона рублей, драгоценности на 6 миллионов и скрылся», - сказал информированный источник.

Он подчеркнул, что кража из квартиры была совершена с 3 по 17 января. При этом квартира оборудована сигнализацией.

«Как вор попал в квартиру - неизвестно. Проводится проверка», - добавил собеседник.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с июня 2001 года по февраль 2012 года. Также был заместителем министра регионального развития РФ с июня 2012 по сентябрь 2014 года. С 2015 года является президентом ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа».