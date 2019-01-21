РИАМО - 21 янв. В Оболенском переулке столицы произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого столкнулись автомобили Mercedes Gelandewagen и ВАЗ, пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В Оболенском переулке был конфликт, предположительно, со стрельбой. Такое сообщение на службу «02» в 23:06 поступило от очевидцев. В ходе конфликта произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes Gelandewagen и ВАЗ 121144. В результате пострадал водитель отечественного легкового автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

«Дополнительно известно, что с места происшествия скрылась автомашина Porsche Cayenne, в которой, предположительно, также находились участники этого конфликта. В рамках проверки проводятся необходимые оперативные и разыскные мероприятия», - отметил представитель пресс-службы.