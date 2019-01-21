РИАМО - 21 янв. Россиян планируют освободить от обязанности подавать документы на регистрацию рождения и смерти, эти процедуры будут осуществляться автоматически, пишет газета «Известия».

«Россиянам не придется подавать заявление на регистрацию и заполнять большое количество бланков при рождении ребенка или смерти члена семьи. Минэкономразвития изучило возможность предоставления ряда государственных услуг в проактивном режиме — то есть автоматически, без отдельных заявок с стороны граждан», - говорится в сообщении.

В ближайшем будущем в такой режим переведут только две госуслуги, но позже их перечень могут расширить. Минкомсвязи и Минэкономразвития начали подготовительную работу по данному вопросу.

Услуги по регистрации рождения и смерти введены в перечень государственных в декабре 2018 года. Они оказываются в центрах госуслуг (МФЦ) по принципу «одного окна» и через сайт.

На данный момент для регистрации рождения ребенка или смерти человека нужно оформить специальное заявление и приложить к нему документы, которые передаются в МФЦ или в один из отделов ЗАГСа.

«В настоящее время обсуждаются возможные подходы к переводу указанных услуг в проактивный режим, в том числе в целях разработки необходимых нормативных правовых актов. В качестве пилотных были определены наиболее массовые и социально значимые услуги, процедура предоставления которых позволяет исключить участие заявителя для принятия органами власти необходимых решений», - отметил представитель пресс-службы Минэкономразвития.

Популярность получения населением государственных услуг в электронной форме с каждым годом возрастает. По данным Росстата, в 2017 году 64,3% граждан использовали электронные государственные и муниципальные услуги, показатель на 4,3% превысил план на год. Лидерами стали Московская область (86% респондентов из числа получавших государственные и муниципальные услуги в последние 12 месяцев указали, что делали это через Интернет), Ямало-Ненецкий автономный округ (86%), Республика Татарстан (81%), Красноярский край (80%) и Республика Тыва (79%). Данные за 2018 год пока не собраны.