РИАМО - 21 янв. Власти Москвы одобрили решение о реконструкции временного пешеходного моста через Третье транспортное кольцо в районе Автозаводской улицы, объект был построен к чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: улица Автозаводская, владение 23 (ЮАО) для реконструкции существующего остекленного пешеходного моста через Третье транспортное кольцо.

«Существующий мост был построен как временный объект в рамках подготовки к ЧМ-2018. Проведение работ по его реконструкции будет финансироваться за счет инвестиционных средств», - отметила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 0,44 гектара. Он будет передан инвестору - АО «Корпорация ТЭН» - в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов. На данный момент границы участка еще не сформированы.

Реконструкция пешеходного моста будет осуществлена в рамках государственной программы Москвы «Развитие транспортной системы». После ввода объекта в эксплуатацию он будет оформлен в собственность города.