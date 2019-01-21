РИАМО - 21 янв. Сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного игрового клуба, были задержаны организаторы и активные члены преступной группы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Одинцовское» пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

«Установлено, что злоумышленники в помещении торгового павильона, расположенного на улице Союзной, под видом букмекерской конторы организовали проведение азартных игр с выплатой денежного вознаграждения по результатам игры, аналогичных по своему действию работе игровых автоматов», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны организаторы и активные члены группы. Ими оказались местные жители: 41-летний мужчина и две женщины 33 и 35 лет. При проведении обысков в заведении оперативниками обнаружено и изъято 27 единиц игрового оборудования, денежные средства, а также другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела.

По данному факту принято процессуальное решение. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.