РИАМО - 21 янв. Столичные следователи проводят проверку по факту гибели пожилой женщины на пожаре в квартире дома на улице Стартовой в столице, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В 18:09 20 января поступило сообщение о загорании по адресу: улица Стартовая, дом 11. По данному адресу происходил пожар в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома на общей площади около 40 квадратных метров. В ходе работ по тушению пожара эвакуировано десять человек и спасено 12 человек. К сожалению, в результате пожара один человек погиб.

«По факту смерти 73-летней женщины в результате пожара в квартире одного из жилого дома по Стартовой улице в городе Москве следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что в рамках проверки будут проведены судебные экспертизы. По результатам процессуальной проверки будет принято решение.