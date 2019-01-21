РИАМО - 21 янв. Облачная погода, местами снег ожидается в Москве и Подмосковье на этой неделе, температура в Москве понизится до минус 20 градусов, по северу области может опуститься до минус 27 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«В понедельник будет облачно, небольшой снег, ветер западный - 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду, температура - минус 8-10 градусов, во вторник и среду - переменная облачность, снег, ветер северо-западный - 3-8 метров в секунду, температура - минус 14-16 градусов ночью, минус 10-12 градусов днем, по северу области до минус 25-27 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил. что в четверг и пятницу будет облачно, ночью пройдет небольшой снег, днем без осадков, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью - минус 15-20 градусов, днем - минус 9-14 градусов.

«В субботу и воскресенье - снег, ночные температуры - минус 10-15 градусов», - заключил представитель Гидрометцентра России.

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