РИАМО – 21 янв. В московских библиотеках появились более 15 тысяч экземпляров современных произведений, написанных номинантами и финалистами национальных литературных премий прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На полках читален столичного департамента культуры появилось более 50 произведений современных и зарубежных авторов, номинантов и победителей национальных литературных премий 2018 года. В библиотечные фонды поступило свыше 15 тысяч экземпляров книг», - говорится в сообщении.

Это романы Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (обладатель премии «Национальный бестселлер»), Дмитрия Быкова «Июнь» (номинант премии «Большая книга»), Ольги Славниковой «Прыжок в длину» (обладатель премий «Ясная Поляна», «Книга года», номинант премии «Большая книга»).

«Любители научно-популярной литературы смогут познакомиться с книгой «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни» Сергея Ястребова (обладатель премии «Просветитель»). Раздел публицистической литературы пополнился книгой «Несовременная страна. Россия в мире XXI века» Владислава Иноземцева (номинант премии «Просветитель»)», - отмечается в материале.

Также юным читателям стали доступны повести «Дальние берега» Юлии Симбирской (номинант премии имени Владислава Крапивина) и «Два всадника на одном коне» Михаила Федорова (победитель литературного конкурса имени Сергея Михалкова), а также двухтомник «Теория невероятностей» Виктории Ледерман (лауреат премии имени Владислава Крапивина).

Произведения современных авторов для маленьких читателей можно взять в детских библиотеках, а литературу для аудитории постарше — во взрослых и молодежных читальнях. В библиотеках семейного типа на полках горожане могут найти книги для любого возраста.

В свою очередь руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева заметила, что впервые книги — лауреаты национальных литературных премий начали появляться в столичных читальнях с 2017 года. Тогда фонды городских библиотек пополнили более восьми тысяч экземпляров, которые сразу же разобрали читатели. Видя такую популярность новинок, на следующий год было закуплено около 11 тысяч книг.

«А в этом году мы не только увеличили количество новинок, но и приняли во внимание интерес москвичей к деловой литературе, и впервые на библиотечных полках оказались книги-лауреаты жанра «деловая литература». Так, например, в читальнях вы можете взять почитать «Анти-Титаник» автора Ярослава Глазунова — победителя премии «Деловая книга года — 2018». Сейчас в читальнях восемь из 10 самых спрашиваемых книг — это как раз произведения лауреатов и номинантов литературных премий. Мы приглашаем вас в библиотеки за новинками», — сказала Рогачева.

Несмотря на большое количество экземпляров современной литературы, перед тем как отправиться в библиотеку за определенной книгой, читателю стоит уточнить ее наличие по телефону. Если издание временно отсутствует, можно оставить заявку. Библиотекарь сообщит, когда она будет в наличии. Контакты и все данные городских читален, а их в столице 440, можно найти на портале. Там размещена интерактивная карта читален.

Всего с 2017 года было закуплено 122 книги победителей и номинантов российских литературных премий, общий тираж составил более 34 тысяч экземпляров.