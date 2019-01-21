РИАМО – 21 янв. В День российского студенчества 25 января в Москве откроется свыше 30 тематических площадок, в том числе учащиеся в вузах смогут посетить стендап-шоу, рэп-баттл и кибертурнир, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Масштабный праздник «Московский день студента» пройдет в столице в пятницу, 25 января. Впервые в этот день по всему городу будут работать 32 тематические площадки, где каждый найдет занятие по душе», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы городского комитета общественных связей и молодежной политики отметил, что программа мероприятий разрабатывалась специалистами ведомства совместно с представителями студенческих объединений.

С учетом пожеланий студентов для гостей праздника подготовили стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, интернет-флешмоб, мастер-классы, закрытый предпоказ российской кинопремьеры и многое другое.

«Мы с коллегами из разных вузов столицы и студенческих сообществ собрались вместе еще в конце декабря и разработали дорожную карту мероприятий, которую предложили городу для реализации. Нас во многом поддержали, и 25 января ребят ждет много площадок, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Программа Дня студента получилась яркой, масштабной и по-настоящему молодежной. Москва идет навстречу студентам, и это очень здорово», — сказал основатель и руководитель студенческого движения «Студенты Москвы» Давид Арутюнян.

Студенты смогут послушать бизнес-лекции и поучаствовать в «IQ-гонке», например, на протяжении всего праздничного дня во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре будет проходить форум «Молодой предприниматель Москвы». Он станет итоговым событием проекта «Бизнес-уик-энд» для столичных выпускников, студентов колледжей и вузов. Новый образовательный формат призван помочь молодым людям в будущем открыть свое дело.

А в ресурсном центре НКО по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1, в 14:00 стартует межвузовский студенческий интеллектуальный турнир «IQ-гонка». Игра проводится среди команд университетов Москвы в формате викторины.

«Там же, в ресурсном центре НКО, в 19:00 состоится «Московский студенческий стендап». Пока в программе заявлены выступления семи комиков, но продемонстрировать остроумие и харизму на неформальной площадке сможет любой желающий. Для этого понадобится регистрация в группе «Молодежь Москвы» в соцсети «В контакте». Пригласительные билеты на шоу будут распространять в вузах. 50 мест для гостей разыграют в социальных сетях», - добавляется в материале.

Кроме того, посмотреть рэп-баттл можно будет в лектории Музея Москвы на Зубовском бульваре. Там в 18:00 начнется рэп-баттл Drop the mic. За звание лучшего артиста уличной сцены в возрасте от 14 до 30 лет поборются 15 участников. Все они воспитанники звукозаписывающих лейблов Staffka, «Сплав слов» и «Фристайл-мастерская».

«Любителей компьютерных игр приглашают к 13:00 в Дом культуры ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 84), где пройдет кибертурнир по UFC/FIFA. Участником открытых соревнований по настольной версии единоборств UFC, а также FIFA 2019 может стать любой, кто пройдет предварительную бесплатную онлайн-регистрацию», - уточняется на сайте мэра Москвы.

День российского студенчества традиционно отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую, покровительницу студентов и МГУ имени М.В. Ломоносова. Отсюда и второе название этой даты — Татьянин день. В 2005 году по указу президента праздник стал официальным.