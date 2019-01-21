РИАМО - 21 янв. На стройплощадке в деревне Сапроново Ленинского района рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, боеприпас уже уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:55 20 января 2019 года от оперативного дежурного ЕДДС Ленинского района в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении немецкой авиабомбы (SD-50) времен ВОВ на стройплощадке при проведении земляных работ по адресу: Ленинский район, деревня Сапроново. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Расстояние до жилых строений составляет один километр. Боеприпас изъят и уничтожен.

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