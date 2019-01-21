РИАМО – 21 янв. Две ледовые арены в Подмосковье сдадут в 2022 году, в настоящее время в регионе действуют 58 ледовых арен, сообщил РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«У нас проектируются две ледовые арены в Волоколамске и Кашире, сдадут их в 2022 году», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье действуют 58 ледовых арен. Еще шесть ледовых арен находятся на стадии строительства.

«Все арены в отличном состоянии, у них 100% загруженность», - подчеркнул министр.