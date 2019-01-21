РИАМО – 21 янв. Станцией «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метрополитена,которая стала доступной для пассажиров 20 декабря 2018 года, с момента открытия воспользовались уже свыше 500 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станцией «Беломорская» Замоскворецкой линии метро с момента запуска воспользовались более полумиллиона человек. Ее открыли для пассажиров 20 декабря прошлого года», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что каждый будний день через вестибюль «Беломорской» в подземку спускаются свыше 25 тысяч человек.

«В основном это жители ближайших к станции районов — Левобережного и Ховрина. Раньше они пользовались станциями «Ховрино» и «Речной вокзал», но путь до метро был гораздо длиннее, и многим горожанам приходилось доезжать до станций на наземном транспорте. Теперь метро для местных жителей появилось в шаговой доступности», - уточнил Ликсутов.

Благодаря открытию «Беломорской» удалось перераспределить пассажиропоток на востребованных станциях. Например, «Речной вокзал» стал менее загружен на 30%. Раньше этой станцией пользовались 68 тысяч пассажиров каждый будний день, теперь - около 48 тысяч человек.

«Беломорскую» построили между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» по просьбе жителей близлежащих районов — Левобережного и Ховрина. Решение о строительстве было принято правительством Москвы в 2011 году. Прокладывать новый участок зеленой ветки длиной 2,9 километра начали в августе 2013-го», - добавляется в материале.

Кроме того, благодаря станции улучшилась транспортная доступность отдаленных районов севера столицы: теперь метро находится в шаговой доступности от районов Левобережный и Ховрино, где в общей сложности живут порядка 140 тысяч человек.

Станция украшена изображением пейзажей Русского Севера: колонны и стены внутренних помещений облицованы белым мрамором и уральским зеленым змеевиком, а полы — серым сибирским гранитом. Платформу украшают панно с видами архитектурного ансамбля Кижского погоста, Соловецкого монастыря и других достопримечательностей Поморья. Светодиодные ленты на потолке напоминают о северном сиянии.

Фасады наземных сооружений оформлены в зеленой гамме — в цвет Замоскворецкой линии. Для маломобильных пассажиров на станции работает лифт.