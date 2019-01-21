РИАМО - 21 янв. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части ложбины циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 9 до минус 7, по области - от минус 12 до минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ожидается около 80%.

Синоптики отмечают, что, несмотря на понижение температуры, она все равно остается выше нормальных значений. Атмосферное давление будет близким к норме. Такой тип погоды будет благоприятным не только для большинства, но и для метеозависимых людей. Однако, небольшие колебания метеопараметров, которые отмечаются в последние несколько дней, могут негативно отразиться на общем психологическом состоянии, вызывать различные вегетативные нарушения.