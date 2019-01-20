РИАМО - 20 янв. Полицейские в городском округе Истра задержали местного жителя за грабеж, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела МВД России городского округа Истра поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Ударная города Дедовск, похитил денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель. Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Истра в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.