РИАМО - 20 янв. Раздел, посвященный V международному военно-техническому форуму «Армия-2019», начал работать на сайте Минобороны России, основная программа форума пройдет на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

«На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, посвященный V международному военно-техническому форуму «Армия-2019», который пройдет 25-30 июня. Традиционно основная программа форума будет проведена на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме «Кубинка», полигоне «Алабино», - говорится в сообщении.

Также мероприятия проведут на озере Комсомольском, в военных округах и на Северном флоте.

На странице, посвященной мероприятию, размещено обращение министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу к гостям и участникам форума.

Раздел будет постоянно пополняться актуальной информацией, выступлениями руководства военного ведомства, презентациями и анонсами от участников и организатора форума – Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, зарубежных партнеров.

«Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещено интерактивное приложение, дающее полную информацию о повестке дня и актуальных вопросах военной тематики, обсуждаемых на форуме», - уточняется в материале.

В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, основных событий мероприятия и динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Для освещения событий форума в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег – #Армия2019.