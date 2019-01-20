РИАМО - 20 янв. Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве, сообщает ТАСС.

В воскресенье в Москве проходил легкоатлетический турнир «Битва полов» с участием 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых были Ласицкене, олимпийские чемпионы Иван Ухов, Анна Чичерова, бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 в Берлине Илья Иванюк.

«Спортсменка (Ласицкене - ред.) установила лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2 метра 3 сантиметра, набрала 1249 очков и опередила олимпийскую чемпионку Анну Чичерову, которая сумела прыгнуть на 2,01 метра (1229). Третье место занял Илья Иванюк, прыгнувший на 2,26 метра и получивший 1143 очка», - говорится в сообщении.

В числе участников также были Семен Поздняков, Матвей Рудник, Михаил Акименко, Даниил Цыплаков, Маргарита Корнейчук, Алиса Преснякова, Елена Куличенко и Аделина Халикова.

В данном турнире принимали участие мужчины и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков венгра Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. Эта таблица была использована для сравнения результатов мужчин и женщин в прыжках в высоту.

Если сравнивать результаты, то 2,05 метра у женщин - это мужские 2,40 метра, 1,95 метра - это 2,29 метра. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 метра) оценивается в 1299 очков, а у мужчин (2,43 метра) - в 1296.