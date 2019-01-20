РИАМО - 20 янв. В городском округе Истра прошли мероприятия в честь Дня снега, провели лыжную гонку, а также семьи катались на санках в рамках зимних эстафет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

День снега – международный зимний праздник. Инициатором и основателем праздника является Международная федерация зимних видов спорта (FIS). Специальный девиз мероприятия – «Насладиться, ознакомиться и испытать». Согласно неизменной традиции, День снега отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. В 2019 году праздничная дата выпала на 20 января.

«Более 500 человек приняли участие в праздничных мероприятиях. <…> В Подмосковье спортивный праздник состоялся на территории лыжной базы «Истина» в городском округе Истра. Сотни лыжников вышли на старт в гонках на дистанции 2, 3 и 5 километров свободным стилем», - говорится в сообщении.

Специальный акцент был сделан на семейные мероприятия. Команды в составе двух взрослых и одного ребенка в возрасте от шести до 12 лет соревновались в исконно русских снежных забавах – выявляли лучших в бросках снежками на точность и катались на санках в рамках зимних эстафет.

«День снега стал для Подмосковья приятной традицией. С каждым разом все больше людей принимают участие в этом семейном и спортивном празднике. Зима в Подмосковье в последние годы всегда ассоциируется со спортом. К нынешнему сезону для лыжников и сноубордистов подготовили 40 профессиональных трасс, только за один год в Подмосковье открыли 273 катка, для любителей хоккея работают более 700 площадок», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что День снега – еще один приятный повод напомнить жителям Подмосковья, что выходные нужно проводить с пользой и подавать правильный пример своим детям.

«Сегодня все желающие могли покататься на лыжах, посоревноваться в различных спортивных конкурсах, а после активных игр согреться в кругу единомышленников горячим чаем», - заключил министр.

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