РИАМО - 20 янв. Сборная России в рамках чемпионата мира по гандболу в Германии в матче за 13-е место проиграла команде Катара, сообщает Газета.ru.

«Звучит финальный свисток, фиксирующий победу сборной Катара со счетом 34:28. Матч за 13-е место стал показательно несчастливым для нашей сборной. Был шанс покинуть чемпионат мира в хорошем настроении, но в итоге возвращаемся домой ни с чем», - говорится в сообщении.

Для России этот матч стал заключительным на турнире. На чемпионате мира подопечные тренера Эдуарда Кокшарова одержали две победы, дважды сыграли вничью и три раза проиграли. Финал ЧМ состоится 27 января в датском Хернинге.