РИАМО - 20 янв. В результате пожара в квартире жилого дома на улице Стартовой в Москве погиб один человек, пожарным удалось спасти 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 18:09 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Стартовая, дом 11. По данному адресу происходило загорание в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома на общей площади около 40 квадратных метров.

«В ходе работ по тушению пожара с вышележащих этажей было эвакуировано десять человек и спасено 12 человек. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 19:37 пожар был ликвидирован.

Взрыв в жилом доме. ВИДЕО>>