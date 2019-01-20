РИАМО - 20 янв. В подмосковных Химках с 21 января начнется прием заявок на конкурс, посвященный 80-летию города, «Химки – мой край родной!», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Принять участие в конкурсе могут журналисты Химок, а также ребята, кому просто есть, что рассказать про историю города или о людях, которые делают или делали Химки лучше и краше.

«Материал может быть в форме сочинения, статьи, архивных фотоматериалов и рассказом о них. Возраст участников не ограничен. Участникам нужно подготовить материал, подходящий к номинациям: «Эта улица мне знакома»; «Вижу родные и добрые лица»; «Исторические места округа», - говорится в сообщении.

Победители в каждой из номинаций получат грамоты и ценные подарки.

Конкурс стартует 21 января, прием заявок завершится 30 июня. Подведение итогов и вручение наград – в День города. Адрес для отправки заявок: media@admhimki.ru.

Организаторами конкурса выступают пресс-служба администрации муниципалитета, химкинское отделение Союза журналистов Подмосковья, сообщества в социальных сетях «Типичные Химки» и «ОКруг на прокачку».