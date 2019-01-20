РИАМО - 20 янв. Пожарные спасли 12 человек из загоревшейся и расположенных рядом квартир в доме на улице Стартовой в Москве, продолжается ликвидация возгорания, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 18:09 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Стартовая, дом 11.

«По данному адресу происходит загорание в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома. Предварительная площадь загорания составляет 40 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию загорания», - говорится в сообщении.

В ходе работ по тушению пожара с вышележащих этажей было эвакуировано десять человек и спасено 12 человек. Информации о пострадавших не поступало.