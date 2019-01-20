РИАМО - 20 янв. Мужчину, который пострадал в результате съезда автомобиля с многоуровневой парковки в подмосковном Одинцове, доставили в реанимационное отделение, врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В одном из торговых центров подмосковного Одинцова автомобиль упал с третьего яруса парковки, в результате один человек пострадал.

«В результате данного происшествия госпитализирован один человек. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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