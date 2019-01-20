РИАМО - 20 янв. Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Стартовой в столице, площадь возгорания уточняется, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В воскресенье в 18:09 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании выселенного здания по адресу: улица Стартовая, дом 11.

«По данному адресу по предварительной информации происходит загорание в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома. Что горит и площадь загорания уточняется. Прибывшие пожарные приступили к ликвидации загорания», - говорится в сообщении.

В целях безопасности с вышележащих этажей было выведено десять человек. Информации о пострадавших не поступало.

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