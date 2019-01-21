РИАМО – 21 янв. В Музее Москвы с понедельника начнет работу выставочная экспозиция «Спасители», открытие пройдет в рамках «Недели памяти жертв Холокоста», говорится в сообщении пресс-службы Российского военного исторического общества (РВИО).

В Москве и регионах России пройдет цикл мемориальных мероприятий, главной целью которых является сохранение памяти о величайшей трагедии в истории человечества – Холокосте.

«Общее количество только «главных» нацистских концлагерей и лагерей смерти по всей Европе – 27, сотни филиалов. Вместе с лагерями военнопленных, гетто, и так называемыми «институциями», где убивали людей либо готовили к смерти, их было создано 44 тысячи по всей Европе. Это была действительно машина смерти, от которой избавила мир многонациональная Красная Армия!» – сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

В день годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим), 27 января, мир отметит Международный день памяти жертв Холокоста. В России «Неделя памяти жертв Холокоста» начнется в России 21 января с открытия выставки «Спасители» в Музее Москвы.

«Неделя памяти» начнется в понедельник с открытия выставки в Музее Москвы, посвященной российским праведникам и ими спасенным людям. Акцент этой Недели памяти посвящен советским солдатам, погибшим при освобождении концлагеря «Аушвиц», – уточнил президент Российского еврейского конгресса, организатора «Недели памяти жертв Холокоста» Юрий Каннер.

Учеными Российского военно-исторического общества совместно с Научно-просветительским Центром «Холокост» издан сборник «Собибор: по обе стороны колючей проволоки».

«Сборник посвящен лагерю смерти «Собибор», в котором за полтора года было уничтожено порядка 250 тысяч евреев. Средняя продолжительность жизни человека, который туда прибывал, составляла два часа. В книге мы публикуем воспоминания участников восстания во главе с офицером Красной Армии Александром Печерским», – заявил главный специалист Научного отдела РВИО Константин Пахалюк.

Свое видеообращение передал Семен Розенфельд – последний из ныне живущих участников восстания в «Собиборе». Он одним из первых получил экземпляр книги, в которой опубликованы его воспоминания.

«Наша книга – плод трудов историков трех государств: России, Израиля и Голландии. Ранее выходили книги с воспоминаниями узников «Собибора»: каждый рассказывал о нем со своей позиции. Люди попадали в лагерь разными путями: и как советские военнопленные, и как узники различных гетто на территории Польши. До окончания Великой Отечественной войны дожили 53 человека, и у каждого были свои воспоминания. Раньше свидетельства соратников Александра Печерского были на периферии исследования. Мы постарались это исправить», – поделился руководитель архива научно-просветительного Центра «Холокост» Леонид Терушкин.

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