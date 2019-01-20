РИАМО - 20 янв. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов, она отметила, что за один месяц гастролей можно накопить на «неплохой автомобиль», сообщает Газета.ru.

Чемпионка мира и Европы во время прямой трансляции в Instagram журналистки Марии Командной рассказала, что зарплата у спортсменов является невысокой, а основная часть доходов идет за счет призовых на соревнованиях.

«По поводу доходов. Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу», - сказала Туктамышева.

Она отметила, что именно участие в шоу является наиболее востребованным у российских фигуристов.

«Шоу — это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Можно много заработать, на неплохую машину. Если месяц на гастролях кататься, то можно», - уточнила спортсменка.