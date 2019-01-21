РИАМО - 21 янв. Новый цикл бесплатных лекций, посвященных столице, запускают культурный центр «ЗИЛ» и проект «Твоя Москва», достаточно зарегистрироваться, чтобы их посетить, сообщается на официальном сайте мэра города.

Лекции пройдут во взрослой библиотеке культурного центра «ЗИЛ». Начало в 19:00. Продолжительность – полтора часа.

«Первую встречу – «Московские адреса Сергея Есенина» – 21 января проведет филолог и экскурсовод Ирина Мамонтова. Слушатели узнают, какие тайны хранит квартира Анатолия Мариенгофа в Петровском переулке, где погибла вторая жена Есенина Зинаида Райх, в чем была уникальность есенинской манеры чтения стихов и почему памятник великому русскому поэту установлен именно на Тверском бульваре», – говорится в сообщении.

Лекция в честь Большого театра пройдет 28 января. Ее проведет театровед, экскурсовод и сотрудник музея Большого театра Анна Петрова. Она расскажет много интересного из истории создания театра, а также о знаменитых артистах XIX–XX веков, служивших в нем.

Седьмого февраля участникам лекций расскажут о малоизвестных памятниках архитектуры. Лекцию «Тайны Земляного города: от Барашей до Вогау» прочитает гид-экскурсовод Ирина Кальвина. Она, в том числе, раскроет тайны площади Курского вокзала, где есть уникальный особняк-невидимка – усадьба XVIII века, в которую можно зайти.

Лекцию, посвященную Симонову монастырю, проведет 14 февраля гид-экскурсовод Татьяна Ивлиева. Слушателям расскажут об основных этапах истории Симонова монастыря. В частности, они узнают о вкладе архитектора-реставратора Петра Барановского в сохранение древних памятников архитектуры и о создании музея-заповедника «Коломенское».

Заключительная лекция из нового цикла – «История московского метро» – пройдет 28 февраля. Ее проведет юрист, гид-экскурсовод Денис Карелин, который расскажет об истории строительства станций метро «Белорусская», «Новослободская», «Маяковская», «Театральная» и «Площадь Революции». Слушатели также узнают, как работало метро во время Великой Отечественной войны и какие легенды существуют о столичной подземке.

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