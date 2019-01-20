РИАМО - 20 янв. В столице проводят проверку по факту ранения мужчины на Коровинском шоссе, инцидент произошел на стоянке у ТЦ , сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 января в 22:38 в службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: Коровинское шоссе, дом 89.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина 1979 года рождения, который нарядом скорой медпомощи с проникающим колото-резаным ранением правой половины грудной клетки, ссадинами лица и затылка для оказания помощи госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 19 января в 22:25 по этому адресу на стоянке у торгового центра в ходе конфликта, переросшего в драку, неизвестный предметом, похожим на нож, причинил указанное ранение потерпевшему и скрылся.

По данному факту проводится проверка, заключил собеседник агентства.