РИАМО - 20 янв. Трамвайные маршруты №7 и 9 стали очень популярны среди жителей столицы после реконструкции площади Тверская Застава, а в 2018-м «Витязи-Москва» перевезли 10 миллионов человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Более половины из 418 километров трамвайных путей отремонтировали в столице за восемь лет, в 2018 году провели ремонт около 20 километров путей.

«После реконструкции площади Тверская Застава трамвайные маршруты 7 и 9 стали очень популярны. Ими пользуются 33 тысячи пассажиров ежедневно. В прошлом году «Витязи-Москва» перевезли 10 миллионов человек», - написал Собянин в Twitter.

«Мосгортранс» также обновляет подвижной состав. Около трети столичных трамваев — это современный низкопольный трехсекционный транспорт. Всего по городу курсирует свыше 800 трамваев.

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