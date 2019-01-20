РИАМО - 20 янв. Отравившаяся в подмосковной Балашихе угарным газом беременная родила здорового ребенка, мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Балашихе в медучреждении продолжает находиться одна пострадавшая. Женщина сразу после осмотра была переведена в Московский областной перинатальный центр, где была прооперирована на сроке беременности 37 недель. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врачей», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Балашихе из-за неисправности печного отопления угарным газом отправилась семья из пяти человек. После осмотра врачей домой отпустили троих детей и отца семейства.