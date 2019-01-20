РИАМО - 20 янв. Женщину с ножевым ранением госпитализировали в Раменском, за нападение с ножом в ходе пьяной ссоры полицейские задержали мужа пострадавшей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 15:20 19 января из дома в СНТ в Раменском бригадой скорой помощи с ножевым ранением в ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» доставлена и госпитализирована женщина 1971 года рождения» - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции муж пострадавшей 1968 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».