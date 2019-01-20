РИАМО - 20 янв. В Концертном зале имени П.И. Чайковского в столице камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета сыграет уникальный концерт на инструментах Страдивари и Амати, сообщается на официальном сайте мэра города.

В 2019 году Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов отмечает свое столетие. Юбилейный год 24 января в Концертном зале имени П.И. Чайковского откроет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

«Во время концерта прозвучат 17 музыкальных инструментов работы таких выдающихся итальянских мастеров, как Страдивари, Гварнери, Роджери и братья Амати. Исполнители — обладатель премии Grammy, ансамбль «Солисты Москвы» во главе с дирижером, выдающимся альтистом, народным артистом СССР Юрием Башметом», - говорится в сообщении.

Специально к концерту Музей музыки подготовит фотовыставку. Она расскажет об истории Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, представит шедевры итальянских мастеров, раскроет секреты реставрации музыкальных инструментов и познакомит с выдающимися музыкантами. На выставке можно будет узнать о проекте Российского национального музея музыки и Башмета «Госколлекция России в музыкальных столицах мира».

«Это событие даст старт юбилейному году Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, сравнимой по ценности с величайшими мировыми собраниями и объединяющей шедевры итальянских, французских, немецких, голландских, английских, чешских, русских мастеров», - отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Сегодня Госколлекция объединяет 286 музыкальных инструментов, созданных с XVI по XX век такими мастерами, как Амати, Страдивари, Гварнери и Бергонци. 30 из них входят в число лучших образцов мирового музыкального наследия.

Забота о развитии российской исполнительской школы и обеспечение талантливых музыкантов лучшими инструментами — главные задачи Госколлекции. На ее инструментах в разные годы играли такие известные музыканты, как Леонид Коган, Давид Ойстрах, Рудольф Баршай, Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Вадим Репин и многие другие.

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