РИАМО - 20 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в воскресенье задержали и отменили 21 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали три рейса, один отменили, в «Домодедове» четыре рейса задержаны, четыре отменены, в «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.

Столичный главк МЧС России предупредил москвичей о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, метели, гололедице.