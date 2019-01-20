РИАМО - 20 янв. Пьяное застолье в поселке Спартак Раменского района закончилось дракой, в результате один из собутыльников госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 18 января в 18:50 из своей комнаты в поселке Спартак Раменского района бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1969 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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