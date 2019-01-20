РИАМО - 20 янв. Злоумышленник нанес множественные ранения бездомному мужчине в подъезде дома на улице 5-й Парковой, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 января из службы «03» сообщили о ножевом ранении по адресу: улица 5-я Парковая, дом 18.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина 1991 года рождения, бомж, который нарядом скорой медпомощи с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки для оказания помощи был госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что 19 декабря в подъезде дома 18 по улице 5-й Парковой неизвестный предметом, похожим на нож, причинил указанные ранения пострадавшему и скрылся. По данному факту проводится проверка.