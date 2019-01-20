РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В подмосковном Подольске на перекрестке проспекта Юных Ленинцев с улицей Быковская в результате столкновения двух машин пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«На перекрестке улиц проспект Юных Ленинцев и Быковская в Подольске сегодня (20 января,- ред.) в районе 14:00 произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault и Nissan. В результате ДТП пострадал один из пассажиров - мужчина, 1992 года рождения»,- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у пострадавшего сотрясение головного мозга и легкая закрытая черепно-мозговая травма. Он госпитализирован.