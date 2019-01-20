РИАМО - 20 янв. В домашнем матче баскетбольный клуб «Химки» обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счетом 70:50 в матче Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте лиги.

«Химки», у которых по-прежнему отсутствует ряд ключевых игроков во главе с Алексеем Шведом, провели первую 10-минутку нестабильно – «Цмоки» ответили на стартовый рывок хозяев тремя точными бросками из-за дуги подряд и закончили четверть, лидируя. Во второй четверти химчане заметно прибавили в обороне, но попадания Виталия Лютыча незадолго до большого перерыва и «баззер» от Девона Саддлера не позволили «Химкам» сохранить комфортный отрыв – 34:30 после первой половины», — говорится в сообщении.

В начале третьей четверти гости сравняли счет, но это стало их последним успехом в матче. Взяв третью четверть со счетом 22:10, хозяева в дальнейшем только наращивали свое преимущество, доведя его к концу игры до 20 очков.

Самыми результативными игроками матча от «Химок» стали Джордан Мики, Энтони Крокер, Чарльз Дженкинс.