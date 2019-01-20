РИАМО - 20 янв. Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира, сообщает Газета.ru.

На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) прошла женская гонка на 10 километров классическим стилем.

«Первой стала норвежка Тереза Йохауг, серебро взяла шведка Эбба Андерсон, а российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль», - говорится в сообщении.

Еще одна россиянка Анастасия Седова пришла к финишу восьмой.