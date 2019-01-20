РИАМО - 20 янв. В столичном культурном центре «ЗИЛ» 28 февраля пройдет вечер памяти балерины Екатерины Максимовой, его приурочили к 80-летию со дня ее рождения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В культурном центре «ЗИЛ» 28 февраля пройдет вечер памяти выдающейся балерины и педагога, народной артистки СССР Екатерины Максимовой, приуроченный к 80-летию со дня ее рождения. Начало в 19:00. Гости вечера увидят фрагменты балетов в исполнении солистов Большого театра, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет» и Детского музыкального театра имени Н.И. Сац», - говорится в сообщении.

Также выступят учащиеся Московской государственной академии хореографии, колледжа «Школа классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях», хореографического училища при государственном театре танца «Гжель» и Хореографического училища имени Л.М. Лавровского.

А на выставке, посвященной Екатерине Максимовой, зрители смогут увидеть балерину, запечатленную не только во время спектаклей, но и на репетициях, и даже за пределами театра.

Екатерина Максимова (1939-2009) - символ русского балета. Она внесла огромный вклад в развитие хореографического искусства, ее творчество получило мировое признание. Артистка выезжала с гастролями в США, Канаду, Австрию, Данию, Норвегию, Финляндию, Венгрию и другие страны. Ее приглашали выступать на лучших сценах мира, таких как «Ла Скала» (Милан), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), «Гранд-опера» (Париж), «Ковент Гарден» (Лондон) и театр «Колон» (Буэнос-Айрес).