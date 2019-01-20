РИАМО - 20 янв. Известный певец Марк Тишман серьезно пострадал в результате дорожной аварии во время отпуска в Таиланде, ему наложили несколько швов, сообщает Газета.ru.

В своем Instagram певец уточнил, что в Таиланде упал со скутера, пытаясь избежать столкновения.

«Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду», - написал Тишман.

Он добавил, что сделал выводы из этой истории с аварией. Тишман успокоил поклонников информацией, что предстоящие концерты отменять не будет.