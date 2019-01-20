РИАМО - 20 янв. У школьника в подъезде на улице Шипиловская в столице отняли телефон за 12 тысяч рублей, при этом подростка избили, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 января в 22:58 мать подростка сообщила о разбое по адресу: улица Шипиловская, дом 6, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 19 января в 22:30 во втором подъезде дома по вышеуказанному адресу неизвестный нанес удары рукой по голове и ногой по туловищу подростку 2003 года рождения, ученику 8 класса ГБОУ СОШ, после чего, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитил телефон сотовой связи, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 12 тысяч рублей. Школьника для оказания помощи направили в медучреждение.

По данному факту проводится проверка, заключил собеседник агентства.