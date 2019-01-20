РИАМО - 20 янв. Пьяная женщина убила своего сожителя в ходе ссоры в квартире в Ногинске, ее задержали полицейские, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 19 января в 01:22 в своей квартире на улице Климова в Ногинске с ножевым ранением обнаружен труп мужчины 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница убитого 1982 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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