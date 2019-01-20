РИАМО - 20 янв. Единственный показ спектакля «Прозрачные краски» пройдет в «Театриуме на Серпуховке» в столице 31 января, в постановке исследуются вопросы о сущности любви, морали и нравственности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Театриуме на Серпуховке» представят музыкально-драматический спектакль «Прозрачные краски». Единственный показ в Москве состоится 31 января. В основе постановки режиссера Владимира Владимирова - сюжеты литературных произведений первой половины XX века. Зрителю предстоит познакомиться со страстной, резкой, остроумной и в то же время трагической историей трех героев», - говорится в сообщении.

Исследование вечных вопросов о сущности любви, морали, нравственности и человечности происходит в период триумфального шествия кинематографа, расцвета музыки, живописи и литературы.

«В этом спектакле мы даем возможность каждому переосмыслить свои жизненные позиции, посмотреть со стороны, к чему приводят распущенность и жажда наживы. Спектакль вызывает противоречивые эмоции: кому-то неприятно в героях видеть себя, для кого-то это вообще за гранью морали. Но равнодушных точно нет!» - отметил продюсер постановки и исполнитель главной роли, лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин.

В спектакле играют заслуженный артист России Мурад Султаниязов, Наталья Мартынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасова.

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