РИАМО - 20 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев обсудили по телефону сотрудничество и интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Газета.ru.

«Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении кабмина.

В рамках телефонного разговора Медведев поздравил с днем рождения Абылгазиева.