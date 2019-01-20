В подмосковном Одинцове с третьего яруса парковки одного из городских торговых центров упал автомобиль. Во время падения он перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате происшествия пострадал один человек.
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|Ветер
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В подмосковном Одинцове с третьего яруса парковки одного из городских торговых центров упал автомобиль. Во время падения он перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате происшествия пострадал один человек.
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