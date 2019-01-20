РИАМО - 20 янв. Видеоролик с моментом падения автомобиля с третьего этажа парковки ТЦ в Одинцове опубликовал канал Life shot.

В одном из торговых центров подмосковного Одинцова автомобиль упал с третьего яруса парковки, в результате один человек пострадал.

На видео видно, как на дорогу падает автомобиль. Он перевернулся и упал на крышу. Рядом по дороге проезжают другие машины.

На видео, опубликованном пользователем Евегнией Микуловой на YouTube, снят автомобиль после падения. Вокруг машины ходят люди, смотрят, если ли пострадавшие, обсуждают, что пошло не так при выезде из парковки и не вытек ли из авто бензин.