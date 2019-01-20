РИАМО - 20 янв. Автомобилистов в Москве в воскресенье призвали быть особенно внимательными при парковке из-за ожидающейся метели и сильного ветра, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Сегодня в Москве - порывы ветра до 17 метров в секунду и метель. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у ненадежных конструкций и по возможности пользуйтесь общественным транспортом», - говорится в сообщении.

В Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.

Столичный главк МЧС России предупредил москвичей о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, метели, гололедице.