РИАМО - 20 янв. Тридцать танков Т-34, которые были переданы российским военным лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск, они будут участвовать в параде Победы на Красной площади, кино- и телепроектах, сообщает ТАСС.

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков отметил, что Т-34 поступят в распоряжение Кантемировской танковой дивизии. В ближайшее время экипажи начнут готовиться к параду Победы на Красной площади. Также танки будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

«На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решение о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии», - сказал командир дивизии Владимир Завадский.

Он добавил, что батальон на данных танках будет готов к выполнению возложенных на него задач уже с 1 марта.

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