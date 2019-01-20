РИАМО – 20 янв. Картина «Праздник» о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде снова доступна для просмотра на YouTube, сообщает Газета.ru.

«Хэппи энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра», - написал в Facebook режиссер фильма Алексей Красовский.

Он попросил прощения у тех, кого заставил волноваться.

В комедии «Праздник» рассказывается, как семья чиновника в канун 1942 года отмечает Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде.

В начале декабря прошлого года этим фильмом заинтересовалась прокуратура.

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube>>