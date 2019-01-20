РИАМО - 20 янв. Полицейские нашли более 4 граммов героина при личном досмотре у мужчины в поселке Нахабино городского округа Красногорск, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 19:00 18 января в поселке Нахабино городского округа Красногорск сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1988 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,13 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».