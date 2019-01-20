РИАМО – 20 янв. В крещенскую ночь в столице задержали 15 человек, которые проникли на режимный объект на площади Революции, по словам нарушителей, они хотели искупаться в Неглинке на Крещение, сообщается на сайте «Московского комсомольца».

«Задержание было проведено с 22:50 18 января до 1:10 19 января. Задержанные - 10 мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 29 лет, жители Москвы, Московской и Белгородской областей, а также Белоруссии. Они проникли в водосточную канализацию близ резиденции президента РФ», - говорится в сообщении.

Нарушители рассказали, что нашли объявление о купании в реке Неглинке в крещенскую ночь и попытались провести этот обряд.